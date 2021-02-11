في إحصائية صادمة للأمم المتحدة ..الألغام والقنابل غير المنفلقة تفوق عدد سكان العراق

شفق نيوز/ قدَّرت الأمم المتحدة عدد المقذوفات غير المنفلقة في العراق بـ 50 مليونا.

ويشير خبراء إلى أن 1200 كيلومتر من مساحة الحدود العراقية الإيرانية ملوثة بالألغام والقنابل، مع وجود تجمعات سكانية مهددة بسبب احتمال انفجار الألغام والقذائف، بالإضافة إلى وجود 90 منطقة ملوثة إشعاعياً في جنوب البلاد بسبب اليورانيوم المنضّب الذي استخدمته قوات التحالف أبان غزو العراق، الى جانب ما خلّفه تنظيم داعش.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس عن مدير قسم معالجة القنابل في مديرية الدفاع المدني بوزارة الداخلية العميد شهاب احمد عبد قوله إن “ملف الألغام والمخلفات الحربية واسع وكبير ولا يمكن انهاؤه بعام او اثنين".

وأشار إلى أن “تقارير الأمم المتحدة الأخيرة قدرت عدد المقذوفات الحربية الموجودة في العراق بـ 50 مليون مقذوف”، منوها الى ان “ملاكات المديرية نفذت خلال العام الماضي 567 واجباً في المحافظات رفعت خلالها 33 الفا و333 مقذوفاً".