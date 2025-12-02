فوضى في مجلس ديالى.. تدافع وضرب والأمن يتدخل

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الثلاثاء، باندلاع مشاجرة داخل جلسة مجلس المحافظة وصلت إلى حد التدافع والاشتباك بين الأعضاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة مجلس محافظة ديالى شهدت، اليوم، مشاجرة بين الاعضاء بسبب خلافات سياسية ما اضطر بعض الأعضاء للخروج من الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة".

وأضاف أن "المجلس يشهد (في وقت كتابة الخبر) توترا كبيراً"، مشيراً إلى "تدخل قوات مكافحة الشغب لفض الخلاف وإعادة النظام داخل قاعة المجلس".