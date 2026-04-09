"فلاي دبي" تدشن إعادة فتح الأجواء العراقية بعد توقف دام 40 يوماً

شفق نيوز - بغداد

عبرت طائرة تابعة لأسطول شركة "فلاي دبي" للطيران المدني الإماراتي، اليوم الخميس، من الأجواء العراقية لتكون أول رحلة تدشن الملاحة الجوية في سماء البلاد بعد توقف دام نحو 40 يوماً جراء تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وأوضح مصدر في سلطة الطيران المدني العراقي لوكالة شفق نيوز، أن الطائرة اجتازت المجال الجوي للبلاد متجهة إلى السعودية، مضيفاً أن الطائرة باعدت مسارها الذي كان سابقا يدخل الأجواء الكويتية، وذلك خشية من حدوث أي طارئ أمني.

يأتي هذا في وقت قررت فيه سلطة الطيران المدني العراقي أمس الأربعاء فتح أجواء ومطارات البلاد كافة أمام حركة الملاحة الجوية بعد تعليق استمر 40 يوماً وذلك على خلفية إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين تمهيداً لتحقيق سلام دائم في المنطقة.