فضيحة في تربية ديالى.. "حظيرة حيوانات" داخل مبنى إداري (فيديو)

شفق نيوز- ديالى

كشفت عضو مجلس ديالى دريا خير الله، يوم الثلاثاء، عن وجود "حظيرة حيوانات" داخل قسم المخازن في مبنى مديرية تربية المحافظة، تشمل "دجاجاً وبطاً وديكاً رومياً"، ويتم رعايتها من قبل موظفين أُجبروا على ذلك رغم طبيعة عملهم الإدارية.

وأكدت دريا، وهي رئيسة لجنة التربية بالمجلس، عبر مقطع فيديو مصور، ورد لوكالة شفق نيوز، وتنشره أدناه، أن هذا التجاوز يعد غير مقبول على حرمة المؤسسة التربوية، مطالبة وزير التربية بالتحقيق في الأمر.

وفي السياق، أعلنت نقابة المعلمين في ديالى تأجيل تظاهراتها المقررة أمام مجلس المحافظة إلى إشعار آخر، والتي كانت محددة يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على ما وصفته بالإساءة للكوادر التربوية، بعد تصريحات دريا خير الله ضد مديرية التربية والنقابة، وتهديدها باستجواب مديرية التربية.