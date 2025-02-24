إغلاق قاعة بليارد نسائية وضبط أجانب مخالفين في محافظتين (صور)

شفق نيوز/ قررت السلطات المحلية في محافظة الأنبار، يوم الاثنين، إغلاق قاعة بليارد نسائية في الفلوجة "مخالفة لقيم المدينة وأخلاقها"، فيما أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، القبض على تسعة مطلوبين للقضاء، بينهم متهم بجريمة قتل عمد، فضلاً عن ضبط ستة مخالفين للقوانين، بينهم أربعة أجانب لمخالفتهم قانون الإقامة.

وقال قائممقام الفلوجة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إغلاق قاعة بليارد للنساء في الفلوجة، بعد أن تبين مخالفتها لقيم المدينة وأخلاقها، حيث كانت تديرها مجموعة من الأشخاص من خارج محافظة الأنبار".

وأوضح أن "هذه القاعة كانت تعمل بشكل مخالف للقوانين واللوائح المحلية"، مشيراً إلى أن "إغلاقها جاء بعد تلقيه شكاوى من المواطنين حول الأنشطة المخالفة التي كانت تقام فيها".

وأكد "على التزام السلطات المحلية بحماية قيم المدينة وأخلاقها"، مبيناً أن "مثل هذه الإجراءات ستستمر لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة".

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الاثنين، عن تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية المكثفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شملت مختلف مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

أسفرت هذه العمليات، بحسب بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، عن "إلقاء القبض على تسعة مطلوبين للقضاء بموجب مواد قانونية متنوعة، من بينهم متهم بارتكاب جريمة قتل عمد، وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات. كما تم خلال العمليات ضبط ستة مخالفين للقوانين، بينهم أربعة أجانب لمخالفتهم قانون الإقامة".