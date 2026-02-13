غداً في العراق.. موجات غبار كثيفة تجتاح هذه المدن

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الجمعة، إلى احتمالية تكوّن موجات غبار كثيفة غداً السبت نتيجة نشاط للرياح السطحية في البلاد.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن نماذج الطقس المحدثة تشير إلى تأثر مناطق غرب البلاد الواقعة ضمن المربع المحدد باللون الأحمر (في الخريطة أدناه) بنشاط واضح في سرعة الرياح السطحية الغربية والشمالية الغربية.

وتوقعت الهيئة أن تتجاوز سرعة الهبات 55 كم/ساعة خلال ساعات نهار ومساء يوم غد السبت ما يؤدي إلى تصاعد ملحوظ للغبار وتكون موجات غبار كثيفة أحياناً تمتد لاحقاً لتشمل أجزاء من مناطق الوسط والجنوب الغربي للبلاد.

في المقابل متوقع أن تتعرض مدن شرق البلاد إلى نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية مع هبات قد تصل إلى 50 كم/ساعة مثيرة للغبار ولا سيما في المناطق الصحراوية خلال ساعات النهار.

وتعد مناطق غرب البلاد - بحسب الهيئة - الأكثر تأثراً من حيث كثافة الغبار تليها مناطق الوسط ثم الجنوب الغربي فيما تكون الكثافة أقل نسبياً في مناطق الجنوب والشمال.

ونصحت الهيئة بأخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطرق الخارجية ولا يفضل السفر خلال ليلة السبت في المناطق ذات الكثافة الأعلى بالغبار.