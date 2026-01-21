غداً في العراق.. أمطار وثلوج وسط برد قارس وتحذيرات من "الصقيع"

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الأربعاء، إلى تأثر البلاد بحالة جوية تتميز بهطول أمطار متفاوتة الشدة ما بين منطقة وأخرى وهطول ثلجي يشمل مدن شمال البلاد كافة، ويشمل كذلك بعض مدن الوسط، إضافة لانخفاض درجات الحرارة وتقلبات في سرعة واتجاه الرياح السطحية.

وبحسب بيان لقسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ورد لوكالة شفق نيوز فإنه ابتداءً من يوم غد الخميس تتأثر البلاد بحالة جوية تستمر لغاية فجر يوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، لتكون الأجواء يوم غد الخميس والأيام التالية كما يلي:

الثلوج

هطول ثلجي معتدل إلى كثيف على المرتفعات الجبلية، مع هطول ثلجي خفيف يشمل مراكز معظم مدن المنطقة الشمالية، وكذلك غرب وشمال الأنبار، ويمتد ليلامس شمال صلاح الدين خلال ساعات مساء وليل الخميس.

الأمطار

يبدأ هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة، تكون مستمرة أحياناً في المنطقة الشمالية والوسطى خلال ساعات مساء الخميس، وتشمل كذلك بعض الأماكن المتفرقة من المنطقة الجنوبية خلال ساعات الليل. تمتد لاحقاً لتشمل باقي المناطق يوم الجمعة. وفرص الغزارة متوقعة في بعض الأماكن مع فترات من البرق والرعد.

الرياح

لا يُتوقع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح، إذ يغلب عليها السكون مع تقلبات خفيفة في الاتجاه خلال فترة التأثير.

درجات الحرارة

تسجل درجات حرارة متدنية في جميع المدن، ولا سيما في المناطق الشمالية خلال صباح ونهار يوم الخميس، وتحذيرات من تشكل موجات الصقيع. وتستمر درجات الحرارة منخفضة كذلك يوم الجمعة مع ارتفاعها بشكل طفيف، على أن تبدأ بالارتفاع التدريجي اعتباراً من يوم السبت.

نهاية الحالة الجوية

تضعف فرص الأمطار في المنطقة الشمالية خلال ساعات ليل الجمعة/ السبت. وتستمر الحالة الجوية وفرص الأمطار بتأثيرها على باقي المدن يوم السبت لغاية صباح الأحد، مع اختلاف في مواقع هطول الأمطار، وكذلك نشاط الرياح السطحية.