عيون نينوى تتدفق مجدداً

أعلنت الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد المائية، يوم الخميس، إعادة تدفق عيون المياه في محافظة نينوى، التي تعرضت للجفاف في الموسم الماضي، مشيرة إلى ازدياد كميات الضخ بشكل تصاعدي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عين أبو ماريا وعين البيضة في محافظة نينوى، استعادت عافيتها المائية، وبالتوازي مع ذلك، شهد غرب قضاء تلعفر عودة الجريان الطبيعي للوديان التي تغذيها سفوح التلال قبل جبل سنجار".

وأضافت أن "الكشف الميداني أظهر تحول بئر منزلية بعمق (30) متراً إلى عين جارية تتدفق بغزارة؛ حيث ارتفع منسوب المياه من عمق (4) أمتار ليفيض مغذياً الوديان المحيطة التي تمتد لتلتقي بوادي إسكي موصل وصولاً إلى نهر دجلة".

وأكدت الهيئة، بحسب البيان، عودة الجريان في خمسة عيون في قضاء سنجار ضمن محافظة نينوى نتيجة تعافي الخزان الجوفي في عموم المنطقة".

وكان مصدر محلي في نينوى، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن مديرية الموارد المائية أصدرت تحذيرات للمواقع والمنشآت القريبة من حوض نهر دجلة بضرورة اتخاذ الحيطة والإخلاء عند الحاجة، على خلفية ارتفاع مناسيب المياه نتيجة زيادة الإطلاقات من سد الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحذيرات شملت عدداً من المواقع القريبة من مجرى النهر، تحسباً لأي ارتفاع مفاجئ قد يؤدي إلى غمر بعض المناطق المنخفضة"، مؤكداً أن الجهات المختصة دعت إلى الالتزام بالتعليمات وعدم المجازفة بالبقاء في المواقع المعرضة للخطر.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت الجهات المعنية في وقت سابق عن تسجيل حالات انجراف لمواقع قريبة من ضفاف النهر، نتيجة ارتفاع منسوب المياه وزيادة الإطلاقات من سد الموصل، ما دفع إلى تشديد إجراءات التحذير الوقائي في عموم المناطق المحاذية لدجلة.