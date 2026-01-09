علوة أسماك الشطرة تتآكل ووعود حكومية بحمايتها

شفق نيوز- ذي قار

ناشد العاملون في علوة الأسماك بقضاء الشطرة في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الجمعة، رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المحلية في القضاء والمحافظة بالتدخل العاجل لمعالجة التهالك الشديد الذي يهدد المبنى، والذي بدأ فعلياً بالانهيار، وسط مخاوف من وقوع خسائر بشرية.

وذكر عدد من العاملين في العلوة لوكالة شفق نيوز، أن "العلوة تعتبر منشأة غير صالحة للاستخدام منذ عام 2023 وفق تقارير لجان هندسية رسمية ولجان الدفاع المدني، والتي أكدت بشكل واضح أن المبنى آيل للسقوط ولا يصلح للاستثمار أو استقبال المواطنين".

وأضافوا أن "العلوة ورغم هذه التقارير، طرحت عام 2025 في مزاد علني بمبالغ مرتفعة وصلت إلى 473 مليون دينار سنوياً، في وقت لم يتم فيه أي ترميم أو بناء بديل أسوة ببقية الأقضية والمحافظات".

وأشاروا إلى ان "السقوف بدأت بالانهيار بالفعل إذ انهار سقف مكتب رئيسي داخل العلوة قبل أيام، ما يجعل المبنى مهدداً بالسقوط في أي لحظة، خصوصاً مع دخول المواطنين والمركبات يومياً".

وأكد العاملون، أن "أغلب (الباعة في العلوة) يتجنبون إدخال سياراتهم إلى داخل العلوة خوفاً من سقوط السقف"، مشيرين إلى أن "بلدية الشطرة لم تتخذ أي إجراء رسمي يضمن سلامة المستثمرين أو المواطنين".

وتابعوا أن "بقاء العلوة بهذه الحال يشكل خطراً مباشراً على حياة المراجعين والباعة، وقد يؤدي إلى حادث مأساوي في أي وقت"، مطالبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ومحافظ ذي قار، بـ"التدخل الفوري لإيقاف العمل في العلوة المتهالكة أو البدء ببناء منشأة بديلة تضمن السلامة العامة".

ودعا العاملون الجهات الرسمية لتحمل "مسؤولية أي انهيار قد يحدث مستقبلاً، لاسيما بعد ثبوت الخطورة بتقارير رسمية موثقة".

من جانبه كشف قائممقام قضاء الشطرة في محافظة ذي قار، حيدر غالب، عن توجيهات إدارية عاجلة صدرت بعد تسجيل انهيار في أجزاء من بناية علوة الأسماك داخل القضاء، وذلك حفاظاً على سلامة العاملين والمواطنين.

وقال غالب، لوكالة شفق نيوز، إن "علوة الأسماك في الشطرة تدار من قبل لجنة جباية تابعة لمديرية بلدية الشطرة، وقد قدمت اللجنة تقريراً رسمياً إلى الجهات المختصة يوم الخميس يفيد بحدوث انهيار في جزء من المبنى، تحديداً في غرفة الإدارة".

وأضاف أن "مدير البلدية وجه اللجنة بممارسة أعمال الجباية خارج العلوة ابتداءً من اليوم، وذلك تجنباً لأي مخاطر محتملة على أرواح العاملين والمراجعين، لحين استكمال الإجراءات الفنية".

وبين قائممقام الشطرة، أن "بلدية الشطرة خاطبت الدفاع المدني لإجراء كشف موقعي عاجل على بناية العلوة، بهدف بيان مدى سلامتها الإنشائية وأهليتها للاستخدام، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على التقرير الفني".

وأكد غالب، أن "الإدارة المحلية تتابع الموضوع بشكل مباشر لضمان عدم تعرض العاملين أو المواطنين لأي خطر، ولتحديد المسار القانوني والإداري للتعامل مع المبنى خلال الفترة المقبلة".