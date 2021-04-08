عطل فني يضرب فيسبوك وانستغرام في عدد من الدول بينها العراق

شفق نيوز/ تعرض موقع فيسبوك وإنستغرام للتواصل الاجتماعي لمشكلة لدى مستخدمين في عدد من الدول بينها العراق.

وعند الولوج إلى الموقعين يظهر إشعار بأن ثمة مشكلة.

ولم تعلق بعد شركة فيسبوك التي تملك موقع انستغرام ايضاً على الخلل الفني