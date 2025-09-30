عشية الشهر الجديد.. هل يحمل تشرين الأول أمطاراً للعراق؟

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، يوم الثلاثاء، إلى استقرار عام في الأجواء حتى بداية الثلث الأخير من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، عدا حالات سريعة ممطرة خفيفة أقصى شمالي البلاد، على أن تشهد مع اقتراب نهاية الشهر حالات جوية واحتمال هطول الأمطار في مناطق شمالية متفرقة.

جاء ذلك في تدوينة للراصد الجوي صادق عطية تابعتها وكالة شفق نيوز، عن التوقعات الجوية الأولية للنصف الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في العراق والجزيرة العربية.

وأوضح عطية أن "التنبؤات متوسطة المدى تشير إلى استمرار سيطرة مرتفع جوي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي حتى بداية الثلث الأخير من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، مما يؤدي إلى استقرار عام في الطقس عدا حالات سريعة ممطرة خفيفة أقصى شمال العراق".

وتوقع "ارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى بقليل من معدلاتها المناخية العامة في معظم مناطق العراق والجزيرة العربية".

كما رجح عطية أن "يبدأ المرتفع العلوي، مع اقتراب نهاية الشهر المقبل، بالتراجع التدريجي، نتيجة توغل الأحواض العلوية الباردة من العروض الوسطى نحو المنطقة".

وأوضح أن "هذا التغير يعزز فرص تأثر العراق بحالات جوية واحتمالية هطول الأمطار في مناطق متفرقة من شمال البلاد، وذلك بحسب تطور مسار هذه الأحواض ودرجة تعمقها، وهي تنبؤات قابلة للتغيير".

ونوّه إلى "تسجيل، خلال الأيام المقبلة، تبايناً حرارياً واضحاً بين ساعات النهار والليل؛ حيث تبقى الأجواء نهاراً مائلة للحرارة إلى معتدلة نسبياً بسبب سيطرة المرتفع العلوي، بينما تميل ليلاً إلى الاعتدال مع إحساس نسبي بالبرودة في المناطق المفتوحة والصحراوية والجبلية، ويزداد هذا التباين مع نهاية الشهر المقبل مع تقدم الكتل الهوائية المعتدلة من الشمال".