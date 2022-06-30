عشرات الاصابات.. الصحة: تسجيل حالة وفاة جديدة في بغداد بسبب الكوليرا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الخميس، تسجيل عشرات الإصابات بمرض الكوليرا.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه تم تسجيل 59 إصابة جديدة بالكوليرا.

واضاف البيان؛ ان تم تسجيل تسجيل حالة وفاة ثانية بالكوليرا في بغداد.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، تحول أرض النهر الى بقعة صحراوية، فيما تركد المياه الثقيلة الآسنة والتي تحمل رائحة كريهة في قاع النهر لأنها مياه صرف صحي ملوثة.

وتتجمع هذه المياه الملوثة في ما تبقى من برك بنهر ديالى والسبب يعود الى أن مياه الصرف التي تصب في نهر ديالى وانقطاع المياه الواردة الى هذا النهر بسبب أزمة المياه وانخفاضه.

وتلونت المياه باللون الاسود بسبب التلوث وسط انتشار الكوليرا والحمى النزفية.

والمتضرر الأكبر من هذه الأزمة هم مربو الجاموس الأكثر لأن النهر أصبح جافاً بنسبة 80‎%.

وتحدثت مصادر لوكالة شفق نيوز، عن تسجيل عدة إصابات بالكوليرا في هذه المناطق، وسط تكتم حكومي.

اضغط هنا للاطلاع على ما وثقته عدسة شفق نيوز