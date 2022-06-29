صور.. تلوث وجفاف يضرب نهراً يغذي مناطق شرق بغداد وسط تفشي الكوليرا

شفق نيوز/ يعاني سكان منطقة الفضيلية شرقي بغداد، من شح المياه وركود المياه الملوثة بما تبقى من النهر الذي يعرف بنهر ديالى.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، تحول أرض النهر الى بقعة صحراوية، فيما تركد المياه الثقيلة الآسنة والتي تحمل رائحة كريهة في قاع النهر لأنها مياه صرف صحي ملوثة.

وتتجمع هذه المياه الملوثة في ما تبقى من برك بنهر ديالى والسبب يعود الى أن مياه الصرف التي تصب في نهر ديالى وانقطاع المياه الواردة الى هذا النهر بسبب أزمة المياه وانخفاضه.

وتلونت المياه باللون الاسود بسبب التلوث وسط انتشار الكوليرا والحمى النزفية.

والمتضرر الأكبر من هذه الأزمة هم مربو الجاموس الأكثر لأن النهر أصبح جافاً بنسبة 80‎%.

وتحدثت مصادر لوكالة شفق نيوز، عن تسجيل عدة إصابات بالكوليرا في هذه المناطق، وسط تكتم حكومي.