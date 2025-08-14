عدسة شفق نيوز توثق إحياء الأربعين في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، مساء الخميس، مراسم إحياء زيارة الأربعين في مدينة كربلاء وسط اكتظاظ بالمعزين الوافدين من داخل البلاد وخارجها.

وأظهرت الصور عند ضريح الإمام الحسين، إحياء الشعائر الدينية من مختلف الاجناس والأعمار في أجواء إيمانية بمناسبة مرور أربعين يوماً على مقتل الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء عام 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

ويشهد العراق هذه الأيام زيارة الأربعين، التي تبلغ ذروتها اليوم وغداً، وسط استنفار أمني وخدمي واسع.

وتُصادف الزيارة الأربعينية يوم 20 صفر من كل عام هجري، حيث يقصد الزوار مدينة كربلاء مشياً على الأقدام من مختلف مناطق العراق والعالم.