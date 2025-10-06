عبر "برنامج محمي".. العراق يتعاون مع "سانوفي" لمحاربة السحايا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، تعاونها مع شركة فرنسية لمحاربة مرض السحايا عبر برنامج أطلق عليه "برنامج محمي".

وقال وكيل وزارة الصحة هاني العقابي، خلال كلمة له في انطلاق برنامج توعوي وطني حوّل مرض التهاب السحايا بالتعاون مع شركة (سانوفي) الفرنسية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة مهتمة منذ عقود بالأمراض الانتقالية وفي مقدمتها مرض السحايا وبدأت جهود العراق مبكراً على اكتشاف مرض الوبائي، ومنذ الثمانيات".

وأضاف أن خطوات العراق جعلته من الدول السباقة في الاقليم من الدول المتقدمة الوقاية من المرض الوبائي، وحققت وزارة انخفاضاً بنسبة الإصابات وزيادة نسبة التدقيق وتطوير النظام الوبائي وتدريب الكوادر الطبية وتوفير الادوية للمواطنين بالمجان والعمل على توسيع المختبرات وتجهيزها.

وتابع العقابي، أنه "لقد حضيت برامج الوقاية بدعم من الحكومة ووزارة الصحة التي اكدت التزام والتوميل الصحفي، وان هذا الدعم يعكس روية الحكومة والتي جعلت صحة المواطن اولى اهتمامتها"، مبيناً أن "مديريات الصحة في المحافظات تلعب دوراً بالوصول إلى الإصابات خصوصا في الأرياف والمخيمات النازحين، وأن الشركات الدولية ساندت العراق بالسيطرة على الأمراض الانتقالية ودعم العراق باللقاحات وآخرها في مرض كورونا".

وأشار إلى أن وزارة الصحة ماضية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على كافة الأمراض الانتقالية ومن ضمنها مرض السحايا التي نحتفل به اليوم ونحن نركز على تطوير اللقاحات، ونجدد العهد على المضي بسبيل بذل الجهود وحماية المواطن العراقي من هذا المرض وكافة الأمراض الانتقالية.

من جهته ذكرت معاون الشؤون الإدارية في وزارة الصحة رنا حامد، خلال الحفل، "إن مشاركتنا في اليوم العالمي لالتهاب السحايا تعكس التزام العراق بحماية صحة مواطنيه وتعزيز برنامج التوعية والتطعيم المجتمعي لاسيما بين الاطفال والمسنين والفئات الأكثر عرضه، وان الاستثمار في الوقاية خير من العلاج والتطعيم هو خط الدفاع الاول ضد هذا المرض الفتاك".

في المقابل، تحدث رئيس قسم اللقاحات في شركة سانوفي لبلاد الشرق الادنى مروان الشريف، خلال الحفل، بالقول: "نحن في سانوفي نؤمن ان الصحة حق للجميع وفخورون بشراكتنا مع وزارة الصحة لإطلاق برنامج محمي من خلال امكان ونضع خبراتنا العالمية في خدمة العراق لرفع مستوى للوعي المجتمعي وتعزيز قدرات النظام الصحي ودعم الجهود الوطنية لتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية بالقضاء على التهاب السحايا كتهديد الصحة العامة بحلول عام 2030".

وزاد: "في سانوفي نظل ملتزمين بتعزيز الحماية وحماية الأفراد في جميع أنحاء العالم من هذا المرض المدمر المحتمل ويأتي هذه الفعالية في وقت تشهد فيه عدة دول العالم ارتفاعاً مقلقاً في معدلات الإصابة بمرض التهاب السحايا ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا فضلا عن تسجيل حالات مرتبطة بالسفر إلى السعودية لأداء العمرة".

وخلص الشريف، إلى القول: "برنامج محمي بالتعاون مع وزارة الصحة يدعو إلى رفع راية علم التهاب السحايا التي تمثل رمزا عالميا يوحد اصوات المرضى وأسرهم ويدعم رؤية منظمة الصحة العالمية الرامية إلى القضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030".