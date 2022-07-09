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طهران وبغداد يوقعان مذكرة تفاهم لإستقطاب الطلبة الجامعيين العراقيين

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-09T18:13:36+0000
طهران وبغداد يوقعان مذكرة تفاهم لإستقطاب الطلبة الجامعيين العراقيين

شفق نيوز/ وقعت جامعة "مازندران" للعلوم الطبية مذكرة تفاهم مع السفارة العراقية في طهران وذلك في إطار توسيع التعاون بين إيران والعراق ورغبة الطرفين لتعزيز علاقاتهما في المجال العلمي والثقافي والأكاديمي، والبحثي والتكنولوجي.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية في خبر نشرته اليوم السبت، أنه في اجتماع مشترك في مدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال البلاد، وقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية فرهاد غلامي والمستشار الثقافي للسفارة العراقية في طهران أمجد حميد المظفر.

وأضافت أن الجانبين أكدا في مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات استقطاب الطلاب العراقيين لجامعة مازندران للعلوم الطبية، وتطوير الأنشطة التعليمية والبحثية بين هذه الجامعة والجامعات العراقية، وعقد مؤتمرات دولية مشتركة ودورات قصيرة وطويلة الأمد للتأهيل الأكاديمي وتوسيع الأنشطة البحثية المشتركة في مجال العلوم الطبية تحت إشراف جامعة مازندران للعلوم الطبية.

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