طقس العراق.. أمطار ممزوجة بالثلوج الليلة وفرص غزارة السبت

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الجمعة، إلى استمرار فرص أمطار ممزوجة بالثلوج هذه الليلة مع غزارة واردة للأمطار غداً السبت على أن تنتهي الحالة الجوية بعد غد الأحد.

وذكر الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن "في هذه الليلة، فرص أمطار ممزوجة بالثلوج مستمرة على المرتفعات الجبلية شمال أربيل وشرق السليمانية، وفرص أمطار خفيفة متفرقة في أماكن من صلاح الدين وديالى، وتستمر الغيوم بالتواجد في أجواء مدن البلاد يوم السبت".

وتوقع أن "تعود فرص الأمطار خلال ساعات مساء السبت على مدن وسط وجنوب البلاد مع فرص واردة للغزارة في أماكن محدودة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً"، لافتاً إلى أن "الحالة الجوية تنتهي قبل أو خلال ظهر يوم الأحد وتستقر معها الرياح شمالية غربية نشطة أحياناً".

وصباح اليوم الجمعة، وثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً من قلب أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وهي تستقبل موجة جديدة من تساقط الثلوج، حيث اصطبغت الشوارع والأبنية والأشجار بلون بياض الثلج الناصع مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة.

هذا وشهدت محافظة نينوى، منذ فجر اليوم الجمعة، تساقطاً ملحوظاً للثلوج شمل مناطق واسعة من غرب المحافظة، فيما شهدت مدينة الموصل تساقطاً أقل كثافة،، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق وتحذيرات من الجهات المختصة بشأن سالكية الطرق الخارجية، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز.

من جهتها أعلنت مديرية تربية نينوى، تمديد موعد امتحانات نصف السنة ليوم غد السبت في عدد من مناطق غربي المحافظة إلى الساعة العاشرة صباحاً، على خلفية موجة البرد وتساقط الثلوج.

وفي كركوك، أكد مصدر مسؤول في دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي لوكالة شفق نيوز، تساقط كميات كبيرة من الثلوج في ناحية التون كوبري شمال المحافظة، ولا سيما على طريق "كركوك – أربيل"، ما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية وصعوبة في حركة المركبات.

كما أفادت مصادر محلية في كركوك، الجمعة، بانقطاع حركة المرور على طريق كركوك – السليمانية بدءاً من ناحية قره هنجير وصولاً إلى منطقة باني مقان قرب جمجمال، نتيجة تساقط كثيف للثلوج.

وأعلنت مديرية تربية قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية كافة ليوم غد السبت، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.