إقليم كوردستان يلتحف بالبياض وثلوج كثيفة تعرقل السير ومطالبات بعدم مغادرة المنازل (صور)

شفق نيوز- أربيل/ السليمانية

لا تزال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، تسجل مواعيد جديدة مع الثلج، وتتلون شوارعها وابنيتها بالبياض، حيث يمر عليها شتاء مليء بالبرودة والثلج الوفير.

وصباح اليوم الجمعة، وثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً من قلب أربيل، وهي تستقبل موجة جديدة من تساقط الثلوج، حيث اصطبغت الشوارع والابنية والأشجار بلون بياض الثلج الناصع مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة.

في حين أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة السليمانية، اليوم، بأن موجة الثلوج الكثيفة ضربت مركز المحافظة ومناطقها الداخلية والخارجية، ما أدى إلى إعاقة حركة السير في عدد كبير من الطرق الرئيسية والفرعية.

وأوضح المراسل أن الثلوج تسببت بمحاصرة عدد من المركبات، ولاسيما في ناحية قادر كريم في السليمانية، نتيجة تراكمها الكثيف وصعوبة المرور في بعض المقاطع الطرقية.

وفي السياق ذاته، أصدرت مديرية المرور بياناً اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، حذّرت فيه من خطورة التنقل في ظل الظروف الجوية الحالية، مؤكدة أن معظم الطرق الرئيسية تشهد صعوبات كبيرة في الحركة بسبب تساقط الثلوج.

ودعت المديرية المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا في الحالات الضرورية جداً، مشيرة إلى أن فرق رفع الثلوج تعمل بشكل مستمر لفتح الطرق وإزالة العوائق أمام حركة السير.

كما أعلنت مديرية صيانة وحماية الطرق في قضاء بنجوين، أن طريق (بنجوين – السليمانية) بات في وضع خطير نتيجة غزارة تساقط الثلوج، ما استدعى اتخاذ قرار بإيقاف حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة مؤقتاً إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأكدت الجهات المعنية استمرار الجهود الميدانية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالإرشادات المرورية حفاظاً على سلامتهم.

في غضون ذلك حذّرت مديرية المرور في قضاء رابرين، من وجود مخاطر كبيرة على الطرق الخارجية للمدينة، مؤكدة إغلاق عدد من تلك الطرق نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور في رابرين، علي عبد الله، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سوء الأحوال الجوية وتراكم الثلوج وحدوث الانجماد أدّى إلى تشكّل مخاطر كبيرة على الطرق الخارجية للمدينة".

وأضاف أن "عدداً من الطرق الخارجية تم إغلاقها حفاظاً على السلامة العامة"، داعياً المواطنين إلى عدم استخدامها، وهي: طريق كيلي، طريق قرة سرد، طريق زينوي ورتي، طريق سماقولي، وطريق باليسان باتجاه زينتير.

وأشار عبد الله إلى أن المديرية تطالب السائقين بعدم التوجه إلى هذه الطرق بأي شكل من الأشكال، والالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

كما دعا المتحدث المواطنين إلى مغادرة منازلهم فقط للضرورة القصوى، والتزام الحيطة والحذر أثناء القيادة، وخفض السرعة، والحفاظ على مسافة الأمان بين المركبات، من أجل حماية الأرواح والممتلكات.

ويوم أمس الخميس، توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، أن مدن البلاد ستشهد منخفضاً ممطراً يبدأ ليلة الخميس، ويستمر بشكل متقطع على فترات حتى مساء السبت القادم، وقد يتسبب بتساقط الثلوج الليلة في المحافظات الشمالية وأمطار غزيرة في أغلب المناطق الشمالية وصلاح الدين.

وكانت مديرية صيانة وحماية الطرق الخارجية في أربيل قد أكدت قبل أيام أن موجة الثلوج غطّت مساحات واسعة من المناطق الجبلية، حيث بلغت سماكتها في جبل سفين نحو 30 سنتيمتراً.

و دعت السكان لتوخي الحذر وعدم استخدام الطرق الجبلية إلا للضرورة القصوى، مع التحذير من اشتداد الموجة واحتمال وصول الثلوج إلى المناطق السهلية والمنخفضة.