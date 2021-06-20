سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طريق للبيع في مقبرة وادي السلام يفجر خلافا مع اهالي ديالى وتحذير من "نزاع"

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-20T12:11:23+0000
طريق للبيع في مقبرة وادي السلام يفجر خلافا مع اهالي ديالى وتحذير من "نزاع"

شفق نيوز/ كشف الشيخ حسن السعدي ممثل ناحية سعدية الشط بمحافظة ديالى، اليوم الأحد، عن تفاصيل بيع الطريق المؤدي لقبور ضحايا الناحية في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف.

وقال السعدي لوكالة شفق نيوز، إن "وفدا من الناحية وصل النجف منذ عدة أيام وهو يحاول جاهدا الغاء عملية بيع طريق بطول 125 مترا يؤدي إلى قبور ضحايا الحشد الشعبي من محافظة ديالى والبالغ عددهم قرابة 300 ضحية".

وبين، أن "هذه المحاولة في طريقها للفشل وحتى الآن لا نعرف من وراء هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بشراء هذا الطريق، حيث نعتقد أن هناك جهات لها صلة بالدولة تقف وراءهم "، لافتا إلى أنهم"حاولوا ابتزازنا (نحن اهالي ديالى/ ممثلي ناحية سعدية الشط) لغرض إلغاء عملية البيع وإزالة القبور الوهمية التي وضعت في الطريق، بعدما عرضنا عليهم مبلغ مليونين كاتعاب عمل، الا انهم طالبوا بمبالغ مضاعفة لما عرضناه".

واوضح السعدي، أن" شباب الناحية والنساء، ابلغونا بالتنحي عن الموضوع إذا لم نضع حلا له خلال الـ48 الساعة المقبلة، وهم سيأتون محملين بعجلات كبيرة من ديالى إلى النجف الاشرف لغرض استرجاع حقوقهم وحقوق إخوانهم الشهداء من خلال الاعتصام أمام مبنى ديوان المحافظة".

related

مصرع وإصابة 4 مدنيين بحادث مروع في ديالى

Date: 2021-02-19 08:08:40
مصرع وإصابة 4 مدنيين بحادث مروع في ديالى

هزة ارضية تضرب قضاء في ديالى

Date: 2020-04-06 11:18:31
هزة ارضية تضرب قضاء في ديالى

ديالى تمدد اغلاق طريق يربطها بإقليم كوردستان

Date: 2020-07-01 16:30:12
ديالى تمدد اغلاق طريق يربطها بإقليم كوردستان

ديالى.. بلدتان تواجهان خطر الجفاف وتلجآن للآبار

Date: 2021-05-05 10:58:37
ديالى.. بلدتان تواجهان خطر الجفاف وتلجآن للآبار

حادث مروع يقتل ويصيب 9 أشخاص في ديالى

Date: 2020-11-16 07:49:32
حادث مروع يقتل ويصيب 9 أشخاص في ديالى

حقوق الإنسان تؤشر ارتفاعاً بعمالة الأطفال والتسول بديالى وتحدد سببين

Date: 2020-12-27 14:21:58
حقوق الإنسان تؤشر ارتفاعاً بعمالة الأطفال والتسول بديالى وتحدد سببين

عشرات القرى في ديالى مهددة بالنزوح بسبب الجفاف

Date: 2021-06-11 06:51:16
عشرات القرى في ديالى مهددة بالنزوح بسبب الجفاف

مصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2021-04-05 11:21:39
مصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى