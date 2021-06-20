طريق للبيع في مقبرة وادي السلام يفجر خلافا مع اهالي ديالى وتحذير من "نزاع"

شفق نيوز/ كشف الشيخ حسن السعدي ممثل ناحية سعدية الشط بمحافظة ديالى، اليوم الأحد، عن تفاصيل بيع الطريق المؤدي لقبور ضحايا الناحية في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف.

وقال السعدي لوكالة شفق نيوز، إن "وفدا من الناحية وصل النجف منذ عدة أيام وهو يحاول جاهدا الغاء عملية بيع طريق بطول 125 مترا يؤدي إلى قبور ضحايا الحشد الشعبي من محافظة ديالى والبالغ عددهم قرابة 300 ضحية".

وبين، أن "هذه المحاولة في طريقها للفشل وحتى الآن لا نعرف من وراء هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بشراء هذا الطريق، حيث نعتقد أن هناك جهات لها صلة بالدولة تقف وراءهم "، لافتا إلى أنهم"حاولوا ابتزازنا (نحن اهالي ديالى/ ممثلي ناحية سعدية الشط) لغرض إلغاء عملية البيع وإزالة القبور الوهمية التي وضعت في الطريق، بعدما عرضنا عليهم مبلغ مليونين كاتعاب عمل، الا انهم طالبوا بمبالغ مضاعفة لما عرضناه".

واوضح السعدي، أن" شباب الناحية والنساء، ابلغونا بالتنحي عن الموضوع إذا لم نضع حلا له خلال الـ48 الساعة المقبلة، وهم سيأتون محملين بعجلات كبيرة من ديالى إلى النجف الاشرف لغرض استرجاع حقوقهم وحقوق إخوانهم الشهداء من خلال الاعتصام أمام مبنى ديوان المحافظة".