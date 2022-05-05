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"طريق الموت" يحول زفة عروس إلى مأتم في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-05T22:07:48+0000
"طريق الموت" يحول زفة عروس إلى مأتم في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث مأساوي شمال غرب بعقوبة على طريق بغداد – كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة وفتاة لقيتا مصرعهما وأصيب 4 آخرون بجروح خطرة جراء اصطدام مركبتهم ضمن موكب عرس مع حافلة كبيرة على طريق بغداد – كركوك قرب قرية (دوخلة) 15 كم شمال غرب بعقوبة.

وأضاف أن جثتي الضحيتين تم نقلهما الى الطب العدلي فيما نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

ويشهد طريق بغداد – كركوك او ما يسمى طريق الموت حوادث مرورية يومية أغلبها مميتة بسبب الزخم المروري وفوضى تنظيم انسيابية المركبات اضافة الى الاضرار التي لم تعالج بشكل تام حتى الآن.

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