طرق سالكة.. توجيه عسكري بتأمين أجواء العيد وضمان انسيابية الحركة

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل تأمين أجواء عيد الأضحى، وتحقيق الانسيابية العالية لضمان سهولة حركة المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقرّ قيادة العمليات المشتركة، تابع خلالها خطة التنظيم والتنسيق الخاصة بعيد الأضحى المبارك، مترئساً اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والعسكرية بحضور أمين بغداد.

وقدّم السوداني، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، التهنئة للأجهزة والتشكيلات الأمنية بمختلف صنوفهم بمناسبة العيد، وأشاد بجهودهم ونجاحهم بفرض الأمن والاستقرار في عموم مناطق البلاد ومواجهة مختلف التحديات، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل تأمين أجواء عيد الأضحى المبارك، وتحقيق الانسيابية العالية لضمان سهولة حركة المواطنين.

كما واستمع السوداني إلى إيجاز عن تنفيذ خطة التنظيم والتنسيق، وإجراءات تأمين دور العبادة والأماكن العامة والترفيهية بالتنسيق مع أمانة بغداد والجهات المعنية، مع ضمان انسيابية الحركة، وعدم قطع الطرق في عموم المناطق.

وقدم أمين بغداد شرحاً عن الخطة الخدمية خلال أيام العيد، وإجراءات الأمانة في تهيئة الأماكن العامة والترفيهية لاستقبال المواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

فيما قدم نائب قائد العمليات المشتركة إيجازاً عن إجراءات واستعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين أجواء العيد، كما استعرض خطط الأجهزة الأمنية في تأمين طريق الحج البري، والاستعداد لعملية التفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام، وأشار إلى إجراءات وخطط القوات الأمنية بشأن مشروع طريق التنمية، وتأمين الانتخابات، ومواصلة الجهود الأمنية في ملاحقة تجار المخدرات.

وشهد الاجتماع إجراء مكالمة هاتفية مع قائد عمليات البصرة لمتابعة تأمين الأجواء أثناء مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الكوري الجنوبي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.