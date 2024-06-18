طالب ينهي حياته بسبب "البكالوريا" وفتاة تنتحر لأسباب نفسية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بانتحار طالب في المرحلة الإعدادي بسبب عدم شموله بالامتحانات النهائية، فيما أقدمت فتاة على إنهاء حياته بسبب اضطرابات نفسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالباً في السادس الإعدادي أقدم على الانتحار شنقاً حيث ربط قطعة قماش بمروحة السقف في منزله بمنطقة الشعب شمالي بغداد، بسبب عدم دخوله امتحانات البكلوريا، ما أدى إلى تدهور حالته النفسية، بحسب ادعاء ذويه".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث للوقوف على حقيقته".

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن "فتاة تولد 2004 انتحر شنقاً أيضاً بواسطة حبل معلق بسقف المنزل في حي السفير بمنطقة العبيدي شرقي بغداد، وادعى ذووها أنها تعاني من حالة نفسية".

وتابع المصدر "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".