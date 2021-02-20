ضبط تزوير بمعاملات تقاعدية وايقاف هدر 3 مليارات دينار بالأنبار

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، عن ضبط حالات تلاعب وتزوير في معاملات تقاعدية في الأنبار، مبينة تمكنها من إيقاف هدر بالمال العام بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دينار.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليتي ضبط منفصلتين نفذهما مكتب تحقيق الأنبار، أفادت بأن الفريق الميداني الخاص بمتابعة الدوائر التابعة لوزارة المالية في المحافظة الذي انتقل إلى فرع هيئة التقاعد الوطنية في الأنبار ودائرة البطاقة الوطنية في الرمادي، تمكن من ضبط (32) معاملة تقاعدية مزورة، وإيقاف هدر بالمال العام بمبلغ (3,270,000,000) مليارات دينار.

وأضافت أن الفريق اكتشف، بعد جمع المعلومات وتدقيقها، أن جميع هويات الأحوال المدنية، العائدة لأصحاب (16) معاملة تقاعدية، مزورةٌ وغير صادرة عن دائرة البطاقة الوطنية، فضلا عن تزوير الكتب المزعوم صدورها عن دائرة صحة الأنبار – شعبة اللجان الطبية الخاصة، ب (16) معاملة تقاعدية أخرى.

وأوضحت أنه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرة قضائية، وعرضهما على قاضي تحقيق محكمة النزاهة في الأنبار؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.