ضباب كثيف.. المرور العراقية تصدر إرشادات للسائقين

شفق نيوز- بغداد

دعت مديرية المرور العامة في العراق، مساء اليوم السبت، مستخدمي الطريق خلال أوقات الليل والصباح الباكر الانتباه إلى الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة بسبب كثافة الضباب وانعدام الرؤيا.

وشددت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز على "سائقي المركبات خلال تنقلهم بين المحافظات وعلى الطرق السريعة والطرق الخارجية بأخذ جانب الحيطة والحذر مع مراعاة عدم تجاوز السرعة وترك مسافة أمان ما بين المركبات".

وأكدت أيضاً ضرورة "تشغيل المصابيح الأمامية والخلفية والإشارات التحذيرية في السيارة".

وأشارت إلى أن "مفارز مديريات المرور الجوالة تعمل حالياً على استخدام فلاتر مرورية لتسيير المركبات واستصحابهم على الطرق الخارجية للوصول الآمن ومنع الحوادث المرورية لسلامة جميع مستخدمي الطريق".

من جهتها، أصدرت هيئة الأنواء الجوية، السبت، تحذيراً بشأن تشكل ضباب كثيف فجر يوم غد الأحد في أغلب المدن العراقية.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية يصل إلى حد الانعدام على الطرق الخارجية".

وتوقفت الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي، فجر اليوم السبت، بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية إلى نحو 150 متراً جراء موجات الضباب التي غطّت أجواء العاصمة.

وتشهد المطارات العراقية خلال الأيام الأخيرة اضطرابات متكررة بفعل الضباب، إذ عرقلت موجاته الرحلات أكثر من مرة في بغداد والبصرة، ما تسبب بتأجيلات وإرباك في جداول السفر.