صور.. عودة 57 أسرة نازحة من مخيم شاريا الى مناطقها في سنجار

شفق نيوز/ اعلن مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك بير ديان جعفر، يوم الثلاثاء، عودة 57 اسرة من مخيم شاريا للنازحين الى مناطقها في قضاء سنجار.

وقال جعفر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية عودة النازحين الى مناطقهم تأتي ضمن برنامج لمنظمة (IOM) التابعة للأمم المتحدة والذي يضم ترميم وبناء منازل الراغبين بالعودة الى سنجار"، مبيناً ان "البرنامج بدأ منذ عام حيث تم تسجيل 1000 اسرة من الراغبين بالعودة الى مناطقهم من مخيمي شاريا و بيرسفي 1 فقط".

وتابع جعفر، "اليوم عادت 57 اسرة من مخيم شاريا الى سنجار وقبل أيام عادت من مخيم بيرسفي 1، 38 أسرة موضحا أن "العودة مستمرة في المخيمات الاخرى حيث تخرج يوما 10 الى 15 اسرة من المخيم وتعود الى مناطقها في سنجار".

واشار جعفر الى ان "عدد الأسر التي عادت الى سنجار من داخل المخيمات خلال هذا الشهر بلغ 159 اسرة وهناك اكثر من 900 اسرة مسجلة ترغب بالعودة".

يذكر أن عدد مخيمات النازحين ضمن حدود محافظة دهوك هو 16 مخيما ويعيش فيها أكثر من 1137 ألف شخص وهناك حوالي 1189 نازحاً يعيشون في خارج المخيمات.