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صور.. الفلوجة تطلق حملة كبرى لإزالة التجاوزات وتتوعد المخالفة باستخدام القوة

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-18T17:17:55+0000
صور.. الفلوجة تطلق حملة كبرى لإزالة التجاوزات وتتوعد المخالفة باستخدام القوة

شفق نيوز/ باشرت مديرية بلدية الفلوجة شرقي الانبار، يوم السبت، بحملة كبرى لإزالة التجاوزات من على الأرصفة والشوارع والمباني والحدائق العامة، والتأكيد على القصابين بجزر المواشي في مجزرة المدينة حصراً للوقاية من مرض الحمى النزفية.

وقال مدير بلدية قضاء الفلوجة احمد العبدلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة تعد أكبر حملات رفع التجاوزات في المدينة، والتي تسببت بعرقلة إنجاز العديد من المشاريع الحيوية والخدمية التي يتم العمل على إنجازها".

وبين أن "الحملة متواصلة لرفع التجاوزات من على الأرصفة والشوارع الرئيسية والفرعية والمباني والحدائق العامة"، مؤكدا على "ضرورة اسراع المواطنين بإزالة تجاوزاتهم، وبخلاف ذلك سيتم استخدام القوة لرفعها من قبل كوادرنا".

من جهته، أكد قائممقام قضاء الفلوجة، جمعة المحمدي، أن "الحملة شملت إزالة التجاوزات من على الأرصفة التي تستغل من قبل أصحاب المحال التجارية والصناعية، مما يعيق انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة".

واشار الى أنه "تمت إزالة عدد كبير من تلك التجاوزات، وتحذيرهم من تكرار الظاهرة، وفي حال المخالفة ستتم محاسبتهم وفق القانون".

وختم العبدلي بالقول إن "الحملة تضمنت التشديد على القصابين بعدم ذبح الأغنام داخل محالهم او خارجها، ويكون الذبح داخل مقصبة الفلوجة حصراً بهدف تجنب انتشار مرض الحمى النزفية".

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