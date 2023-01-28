صلاح الدين.. سحب يد معلم بعد "ثقبه" رأس طالب بضربة "عنيفة"

شفق نيوز/ قررت تربية محافظة صلاح الدين، يوم السبت، بسحب يد معلم بعد "ثقبه" رأس طالب بضربة "عنيفة" في احدى مدارس المحافظة.

وذكر بيان لاعلام وزارة التربية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مدير عام تربية صلاح الدين أمجد طلمس قرر سحب يد معلم في مدرسة المقصود الابتدائية من التدريس بعد ضربه التلميذ زياد حسين ياسين في الصف الثالث الابتدائي على رأسه موجهاً بفتح تحقيق عاجل معه تُعلن نتائجه خلال ثلاثة أيام".

وأفاد مصدر محلي في قضاء الدجيل الدجيل جنوبي صلاح الدين بإصابة تلميذ بعد تلقيه ضربة من معلم في احد مدارس القضاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تلميذا اصيب بنزف في رأسه بعد تلقيه ضربة من معلم يلبس محبسا بيده في قرية الزهيري شرقي قضاء الدجيل".

واضاف، ان "التلميذ نقل إلى المستشفى للعلاج فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".