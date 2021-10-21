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صلاح الدين.. الكهرباء توافق على انشاء محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-21T09:58:19+0000
صلاح الدين.. الكهرباء توافق على انشاء محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين اليوم الخميس، موافقة وزارة الكهرباء على إنشاء محطة توليد كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية شمال صلاح الدين.

وقال مدير ناحية تلول الباج التابعة لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين حاتم طلك الشمري لوكالة شفق نيوز؛ ان "وزارة الكهرباء وافقت على إنشاء محطة توليد كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية  سعة 200 ميكاواط  في قضاء الشرقاط الا ان عدم توفر الأرض اللازمة للمشروع  تم تغيير مكان المحطة في حدود ناحية تلول الباج بعد جهود ادارة الناحية باستحصال 1700 دونم في أرض جبلية تابعة للمزارعين الذين ابدوا تعاونهم خدمة للمشروع الحيوي والمصلحة العامة".

واكد الشمري تخصیص قطعة أرض لبناء المشروع من قبل اللجنة المشكلة برئاسة علي دودح قائممقام الشرقاط رفقة رئيس مهندسين احمد محمد خضر ممثلاً عن مديرية إنتاج كهرباء الشمال ومدير ناحية تلول الباج ومدير وكادر شعبة الزراعة وكادر زراعة الناحية. 

وبين ان اللجنة انجزت المخططات والمسح الميداني وإحالتها الى  وزارة الكهرباء لغرض المصادقة والشروع بمشروع محطة الطاقة الشمسية الذي يؤمن التيار الكهربائي لقضاءين في صلاح الدين.

وتعد تجربة محطات الطاقة الشمسية من المشاريع الحديثة المتجددة والمستقبلية التي يعول اعتمادها مستقبلا للحد من ازمة الكهرباء المتفاقمة والازلية.

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