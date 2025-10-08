صدور أمر قبض بحق الناشط احمد الوشاح.. وثيقة

شفق نيوز- بغداد

أصدر القضاء العراقي، يوم الأربعاء، أمر قبض بحق الناشط احمد الوشاح.

ووفقاً لوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن قرار الاعتقال جاء بناءً على الفقرة 372 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة 372 من قانون العقوبات العراقي على "تجرّيم الأفعال التي تمس المعتقدات الدينية والشعائر والرموز الدينية علناً، وتعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة".

وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، في وقت سابق، منع ظهور كل من أحمد الوشّاح 60 يوماً، ودانيا المالكي لمدة 45 يوماً، لمخالفتهما قواعد البث الإعلامي فيما يتعلق بالتحريض على العنف والكراهية.