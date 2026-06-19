إصدار خريطة مناخية لرصد التغيرات الحرارية "طويلة الأمد" في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الجمعة، إصدار خريطة مناخية أسبوعية لرصد التغيرات المناخية طويلة الأمد، ومقارنة درجات الحرارة الحالية بالمعدلات المسجلة خلال العقود الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مركز المناخ والبحث العلمي أصدر خريطة تحليلية أسبوعية تقارن بين درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة خلال الأسبوع الحالي في محطات الرصد الجوي المنتشرة في مدن العراق، وبين درجات الحرارة المسجلة خلال فترتين مناخيتين تمتدان لـ30 عاماً و60 عاماً على التوالي".

وأضافت أن "الهدف من هذه المقارنة يتمثل في رصد الانحرافات المناخية وتحديد ما إذا كانت درجات الحرارة الحالية تقع ضمن المعدلات الطبيعية أو تشير إلى تغيرات مناخية ملموسة مقارنة بالبيانات التاريخية".

وأوضحت الهيئة أن "هذه الخرائط تعد أداة علمية مهمة لدعم الدراسات والبحوث المناخية، فضلاً عن مساهمتها في صياغة سياسات التكيف مع التغير المناخي وتوفير بيانات دقيقة للباحثين والمختصين في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية والتخطيط الحضري".

وأكدت أن "إصدار هذه الخرائط يأتي ضمن جهود متابعة المؤشرات المناخية وتحليل المتغيرات البيئية التي تشهدها البلاد، بما يسهم في تعزيز فهم التحديات المناخية ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها".