"شهداء نينوى".. 20 ألف قرار تخصيص أراض دون تنفيذ من البلدية

قال رئيس مؤسسة الشهداء في نينوى محمد الشاقولي، اليوم الاثنين، إن المؤسسة أنجزت نحو 20 ألف معاملة وقرار بخصوص تخصيص الأراضي لذوي الشهداء والمصابين، إلا أن بلدية الموصل لم تخصص حتى الآن أي قطعة أرض لهذه الشريحة المهمة.

وأضاف الشاقولي، لوكالة شفق نيوز أن منح هذه الأراضي سيسهم بشكل مباشر في إنعاش الحركة الاقتصادية، حيث يمتلك ذوو الشهداء والمصابين منحاً مالية من الدولة تصل إلى 30 مليون دينار مخصصة للبناء أو الشراء، ما من شأنه المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والتخفيف من أزمة السكن في مدينة الموصل.

وأشار إلى أن المعاملات المكتملة ما زالت مركونة في الأدراج بانتظار تخصيص فعلي من البلدية، مؤكداً أن غياب الاهتمام بهذه الشريحة التي قدمت تضحياتها يمثل إجحافاً واضحاً بحقوقها، وأن إنصافها يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات وتطبيق القرارات على أرض الواقع.