شرطة نينوى تكشف تفاصيل الجريمة المروّعة.. رجل يضرم النار بولده

شفق نيوز/ كشف شرطة محافظة نينوى، الخميس، تفاصيل الجريمة المروعة لرجل قام بإضرام النار بجسد ولبده البالغ من العمر ١٤ عاما.

وقال قائد الشرطة اللواء ليث خليل الحمداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شرطة ام الربيعين وبعد ورود الاخبار والكشف على محل الحادث وجمع المعلومات، تمكنت من القاء القبض على المجرم المدعو (ف و ن ع) الذي قام بحرق ولده البالغ من العمر ( ١٤ سنة ) المدعو (و ف و ن ) في الشارع الرئيس القريب من منطقة البورصة في الجانب الايمن من مدينة الموصل".

وأضاف أن "الجاني حاول اخفاء معالم جريمته لجعلها قضاءً وقدرا، وبعد التعمق بالتحقيق وتعاون المواطنين، اعترف المجرم بارتكاب جريمته البشعة بحق ولده الذي يرقد حاليا في المستشفى وهو بحالة صحية حرجة، وقد تم القبض على المجرم في منطقة ( باب الجديد) في الجانب الايمن من مدينة الموصل".