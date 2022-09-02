شرطة بغداد: سنحاسب مقتني "الحيوانات المفترسة" وندعو للتبليغ عنهم

شفق نيوز / دعت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، المواطنين إلى "التبليغ" عن مقتني الحيوانات المفترسة والذين يرتادون بها الشوارع والأماكن العامة، فيما بينت انها ستقوم بالمساءلة القانونية لمقتنيها عبر مفارزها ودورياتها.

وقالت قيادة شرطة بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها " تدعو المواطنين الكرام الى التعاون والتبليغ، حيث تم رصد بعض الفيديوات حول تواجد هذه الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور ببعض المناطق العامة في الآونة الاخيرة عبر اقتناء وتجول بعض من يجهل خطورة تواجدها في بعض الشوارع والساحات وفي المطاعم والمحال التجارية مما يضع حياة المواطنين في خطر وربما يتعرض من يقتنيها الى ذات الخطر".

وأضافت القيادة أن "هذا الفعل مخالف للقانون ويعرض صاحبه للمسائلة القانونية وفق المادة ٤٩٥ من قانون العقوبات العراقي وكذلك قانون حماية الحيوانات البرية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٠ في المادة ٩ التي نصت على العقوبة بالحبس لكل من يقتني هذه الحيوانات المفترسة ويتركها في الشوارع والاماكن العامة".

ودعت القيادة المواطنين إلى "التبليغ عن هذه الحالات عبر الاتصال على الخط الساخن والمجاني للقيادة والذي يحمل الرقم ٤٢٧"، فيما بينت أن "هوية المتصل ستكون طي الكتمان وستباشر دورياتها ومفارزها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".