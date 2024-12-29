شبكة حقوقية: سجون العراق غير صالحة للحياة

شفق نيوز/ أكدت شبكة العدالة للسجناء في العراق، يوم الأحد، أن مراكز الاحتجاز والسجون تواجه العديد من المشكلات في العراق، كما أنها "غير صالحة للحياة".

وقال مدير إدارة الشبكة، شوان صابر، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات وفي مختلف المجالات، و80 بالمئة من مباني السجون و مراكز الاحتجاز قديمة و غير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى عدم فعالية الإدعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون وعدم وجود تصنيف حيث يتم وضع المتهم بالقتل والارهاب و حوادث السيارات في مكان واحد".

وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون وجدنا 27 بالمئة منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا عن أن جميع المؤسسات غير مراعية للمسافات الدولية للبناء اضافة الى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأوضح أن "مراكز الاحتجاز والإصلاحيات والسجون تواجه مشكلات كبيرة من ناحية الخدمات الصحية، حيث أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات لعدد قليل، يُستخدم لتقديم الخدمات الى أكثر من هذا العدد بكثير ما يجعله غير قادر على استيعاب هذا الزخم، مع مشكلات كثيرة في الخدمات الطبية النسائية، وهناك حالات تتطلب نقل المريض الى اقرب مستشفى خارج السجن بسبب عدم توفر الامكانيات اللازمة وهذا يتطلب الكثير من الإجراءات الإدارية".