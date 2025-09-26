شاب يقتل شقيقته بكركوك وإخماد حريق معرض أثاث في بابل

شفق نيوز- كركوك/ بابل

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل فتاة على يد شقيقها في حي الشورجة ضمن مدينة كركوك، فيما أبلغ مصدر آخر بإخماد حريق معرض أثاث ضمن مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الحادث وقع داخل الحي السكني عندما أقدم شاب على إطلاق النار باتجاه شقيقته، ما أدى إلى وفاتها في الحال"، مشيراً إلى أن "الجريمة أثارت حالة من الهلع والاستغراب بين الأهالي".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً في محيط مكان الحادث وفتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابسات الجريمة والدوافع التي تقف وراءها"، مبيناً أن "جثة الضحية نُقلت إلى دائرة الطب العدلي فيما تم توقيف الجاني".

وتشهد محافظة كركوك بين الحين والآخر حوادث قتل بدوافع مختلفة، غالباً ما ترتبط بخلافات عائلية أو مشاكل اجتماعية، وسط دعوات ناشطين ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حملات التوعية المجتمعية والحد من ظاهرة العنف الأسري.

وفي بابل، تمكنت فرق الدفاع المدني، من اخماد حادث حريق معرض للاثاث في مركز مدينة الحلة شارع 40 دون تسجيل اي اضرار بشرية، وإنقاذ العمارات التجارية القريبة من الحادث.