شابة عشرينية تنهي حياتها شنقاً في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الاثنين، بانتحار شابة داخل منزلها، في حادثة تعد من القضايا المتكررة المرتبطة بخلافات أسرية داخل المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الكوادر الطبية والجهات الأمنية سجلت حالة انتحار لامرأة تبلغ من العمر 21 عاماً داخل منزلها في حي سومر بأيمن الموصل"، مبيناً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع شنقاً داخل المنزل.

وأضاف أن "المعلومات الأولية التي قدمتها العائلة أشارت إلى وجود مشكلات عائلية سبقت الحادث"، لافتاً إلى أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الأصولية وفتح تحقيق لمعرفة الملابسات النهائية للحادث".