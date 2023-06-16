سنعبره إلى الضفة الأخرى مشياً.."زوار" دجلة يسيرون وسط النهر ويشكون وضعه لمن "يهمه الأمر" (صور)

شفق نيوز/ لم يعد غريباً أن تشاهد جفاف نهر دجلة في بغداد بل أصبح حدثاً اشبه بالطبيعي في ظل الجفاف والتغير المناخي وقلة الإيرادات المائية من دول الجوار، لكن زواره أطلقوا نداءً لانقاذه بعد ان عبّروا بـ"كوميديا سوداء" عن وضعه الحالي.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز التي تجولت في بغداد وتحديداً في منطقة الأعظمية، شمالي بغداد، تجول عدد من المواطنين رجالاً وشباب سيراً على الأقدام في منتصف النهر.

وتُظهر الكاميرا أيضاً ركض ولعب بعضهم على المساحات اليابسة التي ظهرت وسط نهر دجلة في ظل انحسار مياهه إلى مستوى "مرعب" لأهالي العاصمة بغداد.

ويقول بعض الأشخاص الموجودين عند ضفاف النهر ممن اخذوا جولة راجلة في منتصف النهر وعودتهم منها بـ"كوميديا سوداء" انه "في حال بقاء الأمور على هذا الحال، قريباً سنعبر النهر الى الضفة الأخرى مشياً على الأقدام وسنقول: كان لدينا نهر هنا".

وطالب سباحو دجلة المتواجدين على ضفافه عبر وكالة شفق نيوز بـ"تحرك حكومي جاد أو من يهمه الأمر لمعالجة مسألة جفاف النهر والتحرك على الدول المجاورة لإعادة نهر دجلة الى ما كان عليه سابقاً".