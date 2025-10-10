سرقة أكثر من 15 "صحن إنترنت" من المنازل في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء اليوم الجمعة، بأن مجهولين أقدموا على سرقة أكثر من 15 هوائي "صحن" إنترنت في حي الواسطي جنوبي المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السرقة وقعت خلف إذاعة الرشيد في وقت متقارب من ليلة أمس، حيث تمت إزالة الأطباق من أسطح المنازل في نفس التوقيت تقريباً".

وأضاف أن "عمليات السرقة جرت بطريقة منظمة يُعتقد أن وراءها مجموعة واحدة"، مبينا أن "أصحاب المنازل تفاجأوا صباح اليوم باختفاء الأطباق بشكل جماعي، وتم تقديم بلاغات إلى مركز الشرطة القريب من المنطقة".

وأشار المصدر إلى أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، وشرعت بجمع المعلومات من كاميرات المراقبة القريبة لمعرفة الجناة وملاحقتهم".