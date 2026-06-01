سحب يد مدير شركة الموانئ العراقية بقرار وزاري (وثيقة)
ميناء ام قصر العراقي/ وكالة شفق نيوز
2026-06-01T16:40:32+00:00
شفق نيوز- بغداد
قرر وزير النقل العراقي وهب سلمان الحسني، سحب يد المدير العام لشركة موانئ العراق فرحان الفرطوسي، وتكليف بديل عنه.
وبحسب كتاب يحمل توقيع وزير النقل اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الحسني قرر سحب يد "فرحان محيسن غضيب الفرطوسي"، وتكليف "علاء عبد الحسن علي عبيد العكيلي" بتمشية أعمال الشركة العامة لموانئ العراق وكالة طيلة مدة سحب اليد أصولياً.
ولم يذكر الكتاب أسباب سحب يد الفرطوسي.