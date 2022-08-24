سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إستقدام رئيس جامعة تكريت السابق ومساعده و22 عميد كلية

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-24T05:54:51+0000
إستقدام رئيس جامعة تكريت السابق ومساعده و22 عميد كلية

 

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن صدور أوامر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت السابق وأكثر من (20) من المسؤولين وعمداء الكليَّات في الجامعة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة قررت استقدام رئيس جامعة تكريت السابق ومساعده للشؤون الإداريَّة سابقا، فضلاً عن (22) عميد كليَّةٍ (حالياً وسابقاً) في الجامعة.

وأضافت الدائرة أن أمر الاستقدام جاء على إثر قيام المُتَّهمين بمُخالفة التعليمات والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (315 لسنة 2019) الخاصّ بتشغيل الأجراء اليوميِّين والعقود والمحاضرين.

وأوضحت إنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.

related

بأكثر من 6 آلاف.. العراق يسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا

Date: 2021-03-24 13:04:22
بأكثر من 6 آلاف.. العراق يسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا

العاصفة الترابية تحكم قبضتها على سماء العراق.. اغلاق المطارات كافة من فجر الاثنين

Date: 2022-05-22 15:31:06
العاصفة الترابية تحكم قبضتها على سماء العراق.. اغلاق المطارات كافة من فجر الاثنين

محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي في مدارسها وجامعاتها

Date: 2020-03-05 15:37:08
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي في مدارسها وجامعاتها

تعطيل الدوام الرسمي في بغداد يوما واحدا

Date: 2022-02-24 10:31:44
تعطيل الدوام الرسمي في بغداد يوما واحدا

حالة وفاة بكورونا في محافظة عراقية

Date: 2020-04-14 20:26:51
حالة وفاة بكورونا في محافظة عراقية

التربية تعلن موعد "الدور الثاني" للاعدادية وتسمح للغشاشين بأداء الامتحانات

Date: 2021-10-03 16:21:57
التربية تعلن موعد "الدور الثاني" للاعدادية وتسمح للغشاشين بأداء الامتحانات

82 وفاة و4597 إصابة جديدة بكورونا في العراق

Date: 2020-09-10 13:31:11
82 وفاة و4597 إصابة جديدة بكورونا في العراق

بمشاركة اكثر من 1600 عنصر امني بينهم الاسايش وشرطة كرميان.. خانقين تعلن نجاح تأمين "عاشوراء"

Date: 2022-08-09 11:18:56
بمشاركة اكثر من 1600 عنصر امني بينهم الاسايش وشرطة كرميان.. خانقين تعلن نجاح تأمين "عاشوراء"