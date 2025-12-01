أزمة وقود خانقة في بعقوبة.. اختفاء البنزين من أغلب المحطات

شفق نيوز- ديالى

شهدت مدينة بعقوبة في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، أزمة وقود بعد اختفاء البنزين في معظم المحطات الحكومية والأهلية.

وقال مواطنون، لوكالة شفق نيوز، إن "معظم المحطات الحكومية والأهلية في بعقوبة والمناطق المجاورة تخلو من الوقود العادي والمحسن"، مبينين أن "الوقود المتوفر فقط (السوبر)، باهظ الثمن بسعر يبلغ 1250 ديناراً للتر الواحد في المحطة المتطورة قرب تقاطع مديرية تربية ديالى".

وبحسب مواطنين، فإنهم تنقلوا من محطة إلى أخرى صباح اليوم، للتزود بالوقود، لكن دون جدوى، فيما لم تصدر الجهات الحكومية أي توضيح حول موقف الوقود في ظل تناقل معلومات من قبل أصحاب محطات أهلية حول عدم وجود ضخ في المخازن المجهزة للمحافظة.