"أزمة مياه بسماية".. هيئة الاستثمار تستعين بالدفاع والداخلية والحشد وتدعو لترشيد الاستهلاك

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الاستثمار العراقية، مساء اليوم الأحد، عن الاستعانة بوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي لمواجهة أزمة المياه في مدينة بسماية السكنية جنوب شرقي بغداد، داعية في الوقت نفسه سكان المدينة إلى ترشيد الاستهلاك.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تلوث في مياه نهر دجلة المغذي لمحطات التصفية، أدى إلى إيقاف ضخ المياه إلى مدينة بسماية بشكل مؤقت، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة وضمان عدم تأثر نوعية مياه الشرب.

وأشارت إلى أن وزارة الموارد المائية بدورها تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة المشكلة، من خلال تنفيذ عمليات كري النهر وإزالة الملوثات والمخلفات، بهدف الحد من آثار التلوث وإعادة الوضع إلى طبيعته بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الهيئة أنها تتابع "تطورات الأزمة بشكل متواصل وعلى مدار الساعة، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الموارد المائية، ومحافظة بغداد، ودائرة ماء بغداد، وذلك لضمان تسريع الإجراءات واتخاذ الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة".

وعلى صعيد تجهيز المياه لمدينة بسماية، أوضحت هيئة الاستثمار أن "منظومة بسماية حالياً تعتمد على الخزين المتوفر في الخزانات لتأمين الحد الأدنى من احتياجات المواطنين"، مشيرة إلى أنها تقوم "بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي، لدعم مديرية ماء بسماية من خلال تزويد الخزانات بالمياه عبر الحوضيات، بوصفه إجراءً طارئاً ومؤقتاً يسهم في التخفيف من حدة الأزمة".

ودعت الهيئة أهالي بسماية إلى التعاون من خلال ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة، دعماً للجهود المبذولة لضمان استمرارية التزويد.

ويواجه أهالي مدينة بسماية السكنية منذ يوم أمس السبت، أزمة في مياه الشرب حيث توقفت محطات تصفية المياه التي تغذي المدينة جراء تلوث مياه نهر دجلة بالمياه الثقيلة والمواد السمّية.

وفي السياق، حذّر خبير بيئي، عبر وكالة شفق نيوز، من تزايد مؤشرات تلوث مياه نهر دجلة نتيجة بقع نفطية وتصريف مياه مجاري غير معالجة، مؤكداً أن استمرار الظاهرة يهدد الثروة السمكية وصحة المواطنين، في وقت أدى هذا التلوث إلى تقنين تجهيز المياه في مجمع بسماية السكني ومناطق جنوب شرقي بغداد.

وعلى خلفية ذلك وبعد تقرير نشرته وكالة شفق نيوز أن الأزمة التي يواجهها أهالي المدينة، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الييوم الأحد، بمعالجة تأثير التلوث والترسبات في نهر ديالى على مشاريع تصفية المياه في مناطق جنوب شرق العاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل محافظ بغداد عطوان العطواني، واستمع إلى إيجاز حول الواقع الخدمي والعمراني، وإجراءات إكمال المشاريع الخدمية والتنموية لتحسين البنى التحتية للمحافظة، بما يتناسب مع مكانتها الحضارية ودورها التاريخي.

وأكد السوداني، حرص حكومته على دعم خطط الحكومة المحلية لتمكينها من إنجاز المشاريع الستراتيجية، وكذلك تقديم الدعم اللازم لمعالجة مشكلة التلوث والترسبات التي جرفتها الأمطار والسيول الأخيرة الى نهر ديالى، ما انعكس على مشاريع التصفية في مناطق المدائن وبسماية، مشددا على وضع الخطط المستقبلية للحدّ من تكرار هذا الأمر.