الحياة تتوقف في بسماية.. ازمة تضرب اكبر مجمع سكني ببغداد

شفق نيوز– بغداد

أثار قرار تقنين تجهيز المياه في مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، موجة اعتراض واسعة بين السكان، بعد تحديد ساعات الضخ بست ساعات يومياً فقط، في وقت يؤكد فيه الأهالي أن تصميم المجمع لا يسمح بوجود خزانات بديلة كما في الأحياء السكنية الأخرى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار – مكتب مدينة بسماية، في بيان موجه إلى الساكنين، أن تجهيز المياه سيكون وفق توقيتات محددة من الساعة (7:00) صباحاً ولغاية (10:00) صباحاً، ومن الساعة (5:00) عصراً ولغاية (8:00) مساءً، داعية إلى ترشيد الاستهلاك، ومنع استخدام المياه لغسل الممرات أو المركبات، مع فرض غرامات مالية في حال المخالفة.

وبيّنت الهيئة أن هذا الإجراء مؤقت وسيستمر لحين زوال البقعة الزيتية في نهر دجلة المغذي للمدينة، مؤكدة أن الضخ سيعود إلى وضعه الطبيعي فور استقرار الحالة.

في المقابل، عبّر سكان المجمع عن استيائهم من القرار، مؤكدين أن طبيعة مجمع بسماية العمودية تجعله يعتمد كلياً على الضخ المباشر للمياه، دون وجود خزانات علوية أو أرضية كما في البيوت الأفقية، ما يجعل انقطاع المياه لساعات طويلة يوقف الحياة اليومية داخل الشقق بشكل كامل.

وقال عدد من السكان إن تقليص الضخ إلى ثلاث ساعات صباحاً وثلاث ساعات مساءً "لا يراعي ظروف الموظفين والعائلات"، لافتين إلى أن أغلب القاطنين لا يكونون متواجدين خلال فترة الصباح، فيما تنتهي فترة المساء قبل عودة كثير من العاملين إلى منازلهم.

وأضافوا أن الحديث عن ضخ المياه بنسبة 50% لا ينسجم مع واقع القطع الذي يمتد إلى 18 ساعة يومياً، مؤكدين أن المجمع يفتقر إلى أي بدائل مثل خزانات الطوارئ أو صهاريج التعويض، الأمر الذي يفاقم الأزمة، خاصة مع حاجة المدارس والعائلات إلى المياه بشكل مستمر.

كما أشار سكان إلى إجراء اتصالات وشكاوى عبر الرقم (911) المخصص من قبل وزارة الداخلية، للمطالبة بتعديل توقيتات الضخ أو تقليل ساعات القطع، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تعطّل الحياة اليومية داخل المجمع، الذي يضم آلاف الوحدات السكنية.

ودعا بعض الأهالي إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بإعادة تجهيز المياه بصورة طبيعية، مؤكدين أن تقنين المياه في مجمع كبير يفتقر للخزانات يمثل "قراراً غير مدروس" يضاعف من معاناة السكان، عادين مايجري بمثابة "تهجير جماعي".

في غضون ذلك، أفاد مصدر في مكتب الهيئة بوجود اتصالات مكثفة منذ ثلاثة أيام مع الجهات ذات العلاقة للحد من قطع المياه، مشيراً إلى أن الموضوع "خارج إرادة المكتب"، بحسب تعبيره.