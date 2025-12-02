أزمة مالية خانقة تضرب فندق الأنبار الدولي

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر في فندق الأنبار الدولي، يوم الثلاثاء، بتوقف صرف رواتب الموظفين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مؤكداً أن هذا الأمر تسبب بأزمة معيشية خانقة للعاملين في الفندق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة الفندق لم تتمكن من صرف الرواتب منذ نحو 90 يوماً بسبب مشاكل مالية وإدارية ما تزال غير محسومة"، مبيناً أن "الكوادر العاملة تعاني ظروفاً صعبة، وبعضهم اضطر للاقتراض لتأمين احتياجات أسرهم".

وأضاف أن "الجهات المعنية في الحكومة المحلية أُبلغت بالأمر، لكن لم تُتخذ أي خطوات فعلية حتى الآن لمعالجة الأزمة أو توفير تخصيصات عاجلة"، مشيراً إلى أن "استمرار الوضع الحالي يهدد بتعطّل العمل في الفندق في حال عدم التوصل إلى حل قريب".

ولفت إلى أن "الموظفين يطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل السريع لضمان حقوقهم وصرف مستحقاتهم المتراكمة"، محذراً من أن "تأخير الرواتب لفترة أطول سيترك آثاراً كبيرة على الأداء والخدمات المقدمة للزبائن".

وافتتح فندق "الانبار الدولي"، في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في مدينة الرمادي.

وبُني الفندق على مساحة واسعة، ويضم 14 طابقاً بأكثر من 200 غرفة وجناح، بينها أجنحة ملكية ورئاسية، إضافة إلى قاعات مؤتمرات وأعراس وصالات رياضية وخمسة مسابح داخلية وخارجية، فضلاً عن مطاعم فاخرة تطل على نهر الفرات وشارع الأربعين، وشاليهات مخصصة للأعراس والضيوف والشركات.

واستغرق العمل في المشروع نحو سبع سنوات من التصميم والبناء والتجهيز، قبل افتتاحه رسمياً.