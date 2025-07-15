أزمة إسعاف تشعل غضب الأهالي في سنجار

شفق نيوز- نينوى

شهدت ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار في محافظة نينوى، ليلة الثلاثاء الأربعاء، احتجاجات غاضبة من قبل الأهالي على خلفية تدهور الخدمات الصحية، تخللها إطلاق نار في الهواء من قبل القوات الأمنية لتفريق المحتجين دون تسجيل إصابات.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن عشرات المواطنين تجمعوا أمام مستشفى سنوني العام عقب نقل امرأة تعرضت لصعقة كهربائية إلى المستشفى، حيث تفاقم غضب ذويها بعد إبلاغهم بعدم توفر سائق لعجلة الإسعاف لنقلها إلى مستشفى آخر في مدينة الموصل، رغم بقاء المصابة على قيد الحياة.

وأشار إلى أن المحتجين نددوا بتردي الخدمات الصحية ونقص الكوادر الطبية والإدارية، مطالبين الحكومة المحلية ووزارة الصحة بالتدخل الفوري لتحسين واقع المستشفى الذي يُعد المرفق الصحي الرئيسي في المنطقة.

وأضاف أن القوات الأمنية أطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين بعد تصاعد التوتر أمام المستشفى، مشيراً إلى أن الاحتجاجات لم تسفر عن أي إصابات، وأن الوضع عاد إلى طبيعته بعد ساعات من الاحتقان.