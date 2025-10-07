أزمة المياه في العراق "معلقة" حتى تشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز - بغداد

كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، عن ترحيل "أزمة المياه" لما بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل.

وأوضح عضو اللجنة، ثائر مخيف الجبوري، لوكالة شفق نيوز، أن "أزمة المياه ستبقى لما بعد اجراء الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها الشهر القادم وقد ترحل إلى المرحلة القادمة اي بعد تشكيل الحكومة، رغم الجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة الجهات المعنية إلا أنها لم تحل الأزمة بشكل فعلي".

وبحسب قراءة الجبوري، للمعطيات الحالية فإن "الأزمة ستبقى حتى تشكيل الحكومة القادمة".

ويواجه العراق أزمة مياه حادة ناتجة عن انخفاض الأمطار، وتأثير التغيرات المناخية، وتراجع تدفق نهري دجلة والفرات بسبب السدود التركية والإيرانية، ما أدى إلى انخفاض حاد في مخزون المياه وتهديد الأمن الغذائي والإنساني، مما يتطلب حلولًا استراتيجية على مستوى التعاون الإقليمي وإدارة المياه الداخلية وتطوير تقنيات الري.

وكان مرصد العراق "الاخضر"، قد أكد بوقت سابق من اليوم، تفاقم ازمة المياه في المحافظات الجنوبية رغم اعتدال الأجواء، نافيا صحة الأنباء الواردة حول زيادة الاطلاقات من تركيا الى نهري دجلة والفرات.