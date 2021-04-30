أزمة العالقين في الهند تتفاعل.. ومطالبة بخطوات "أكثر فاعلية"

شفق نيوز/ دعا عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية فاضل الغراوي، يوم الجمعة، لجنة الصحة والسلامة الوطنية باتخاذ خطوات اكثر واقعية لاعادة العراقيين العالقين في الهند.

وقال الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندعو لجنة الصحة والسلامة الوطنية، بخطوات اكثر واقعية لاعادة العراقيين العالقين في الهند الى أرض الوطن في ظل مخاطر انتشار موجه كبيرة من الاصابات بفيروس كورونا".

ودعا إلى "الايعاز للوزارات المعنية للتحرك على الجانب الهندي والتنسيق معهم، وكذلك توجيه سلطة الطيران الوطنية وشركة الخطوط الجوية العراقية بتشغيل خط طيران طارئ، لاسيما وان اغلبهم لديهم مواعيد طيران مسبقة بالعودة للوطن".

واضاف الغراوي ان على الجهات المعنية الاخذ بنظر الاعتبار جهود وإجراءات استثنائية عاجلة لضمان نقل العراقيين العالقين في الدول الموبوءة ومنها دولة الهند.

واشار إلى "اهمية تهيئة مرافق للحجر الصحي الوقائي وضمان انسيابية عالية في استقبال العراقيين العائدين الى ارض الوطن وبما يضمن كرامتهم وسلامة تطبيق الإجراءات الصحية الوطنية لمكافحة جائحة كورونا".

ومنذ أيام يظهر عراقيون عالقون في الهند بمقاطع مصورة يجري تداولها على منصات التواصل الاجتماعي يناشدون فيها مسؤولي بلدهم بتخصيص طائرات تعيدهم إلى بغداد.

وعلق العراقيون الهند، على خلفية تعليق الرحلات الجوية من وإلى الهند منذ يوم الثلاثاء على خلفية تسجيل الهند موجة حادة وكذلك ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة.

وفي وقت سابق الجمعة، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتسيير رحلات لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند، مع اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، إثر تفاقم تفشي فيروس كورونا في البلاد.