"روانگە" تدخل كركوك بعد السيول وتوزع مساعدات إغاثية (صور)

جانب من توزيع المساعدات في كركوك 13 كانون الأول 2025

شفق نيوز- كركوك

أعلنت مؤسسة "روانگە" الخيرية في إقليم كوردستان، يوم السبت، توزيع مساعدات إغاثية للمتضررين من السيول الأخيرة في محافظة كركوك.

وذكرت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "باشرت اليوم، بتوزيع المساعدات الإغاثية في مدينة كركوك، وتحديداً في منطقة شوراو التي تعد من أكثر المناطق تضرراً".

وأشارت إلى أن "توزيع المساعدات جرى من قبل فرق المؤسسة، وبالتنسيق مع مديرية الهجرة والمهجرين التابعة لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، لضمان إيصال الدعم إلى العائلات المتضررة جراء السيول".

وشهدت محافظة كركوك منذ الثلاثاء الماضي موجة سيول غير مسبوقة، أدت إلى خسائر بشرية ومادية واسعة إضافة إلى انهيار جسور رئيسية وقطع طرق حيوية خصوصاً في مناطق جنوب شرقي المحافظة، فيما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لإنقاذ المواطنين وحماية الممتلكات وسط استنفار حكومي.

و"روانگە" (وتعني الرؤية باللغة العربية) هي مؤسسة غير حكومية تطمح لرفع مستوى التعليم وجعله في متناول الجميع، كما تعمل على تقديم الخدمات وبناء القدرات.

وتأسست مؤسسة "روانگە" عام 2013، ووصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص من خلال برامج المساعدات الإنسانية والتعليم وتنمية المجتمع.

ويقع المقر الرئيسي لمؤسسة "روانگە" في أربيل، وتشمل أنشطتها ومشاريعها أنحاء العراق كافة ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي التعليم والشباب والبيئة والفئات المستضعفة.