رمز من "عبقرية" حضارة الرافدين.. "الوعل" يعود إلى العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت السفارة العراقية في واشنطن، يوم الثلاثاء، استعادة تمثال "الوعل" الذي يُعد من أقدم الشواهد على تطور الفنون المعدنية في حضارة بلاد الرافدين.

وذكرت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "اليوم احتفلنا باستعادة تمثال الوعل إلى العراق، في حدث لا يُعد ثقافياً فحسب، بل هو تأكيد على مكانتنا الطبيعية كمهد الحضارة الإنسانية. هذه القطعة النادرة تجسد عبقرية حضارتنا العريقة في فنون المعادن قبل أكثر من 4500 عام".

وأوضحت أن "التمثال الذي أُبدع بتقنية الصب بالشمع المفقود في صناعة القطع الأثرية المجوفة يُعد من أقدم الشواهد على تطور الفنون المعدنية في حضارة بلاد الرافدين. وهو ثمرة بحثٍ مشترك بين وزارة الثقافة العراقية وبتيسير من سفارة جمهورية العراق في واشنطن ومتحف متروبوليتان للفنون".

وأكدت "حيث عمل الجميع بجدٍ ودأب مع المؤسسات الأمريكية لتحقيق هذا الإنجاز الذي يُنصف تراث العراق ويضعه من جديد أمام العالم".

وختمت السفارة العراقية في واشنطن بالقول: "نتوجه بالشكر للمؤسسات الأمريكية وإلى مكتب المدعي العام في نيويورك ومتحف المتروبوليتان للفنون الذي ساهم في إعادة هذه القطعة وإبراز مكانة العراق الحضارية".