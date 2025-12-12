رقم كبير.. النجف تكشف كمية الأمطار التي تم تصريفها من شوارع المحافظة

شفق نيوز- النجف

كشفت مديرية مجاري النجف، مساء اليوم الجمعة، عن كمية الأمطار التي تم تصريفها من شوارع المحافظة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال مدير مجاري المحافظة وسام ساجت، لوكالة شفق نيوز، إن "كمية الأمطار التي تم تصريفها من شوارع المحافظة خلال الأيام اليومين الماضيين واليوم بلغت مليونين وخمسمائة ألف متر مكعب".

وبين، أن "كوادر المديرية تعمل بجهود مضاعفة لأجل تفريغ كميات المياه من شوارع مركز المحافظة عن طريق الشبكات والمحطات العاملة".

إلى ذلك، أفاد مصدر بمديرية الدفاع المدني في النجف لوكالة شفق نيوز، بأن "المديرية استطاعت تنفيذ 124 واجب اخلاء وانقاذ وسحب مياه خلال فترة سقوط الأمطار على مركز النجف والضواحي التابعة له".

ولفت المصدر إلى أنه "لم يتم تسجيل وقوع أي أضرار بشرية خلال عمليات الإنقاذ باستثناء المادية منها".

ومنذ أيام شهدت محافظات العراق موجة أمطار غزيرة تسببت بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة، ناهيك عن سيول ضربت العديد من الطرق الرئيسة خاصة في مناطق شمال وغرب البلاد، ومحافظات إقليم كوردستان، بالإضافة إلى انهيار مجسر في محافظة كركوك.